"موارد عسير" تستعيد أكثر من مليون وخمسمائة ألف ريال خلال أبريل الماضي

وأوضح المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، هادي بن عايض الشهراني، أنه عبر نظام "ودي" الإلكتروني بالإمكان رفع الدعوى مع تبليغ المدَّعى عليه إلكترونيًّا، وتحديد مواعيد جلسات الدعوى العمالية آليًّا وفقًا للطاقة الاستيعابية للإدارة.