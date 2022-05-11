"موارد عسير" تستعيد أكثر من مليون وخمسمائة ألف ريال خلال أبريل الماضي

أنهى فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير عددًا من الشكاوى التي انتهت بالصلح لعدد من الموظفين بالقطاع الخاص لشهر ابريل 2022م، وذلك لمستحقات بلغت 1,549,752 ريالًا سعوديًّا.
وأوضح المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، هادي بن عايض الشهراني، أنه عبر نظام "ودي" الإلكتروني بالإمكان رفع الدعوى مع تبليغ المدَّعى عليه إلكترونيًّا، وتحديد مواعيد جلسات الدعوى العمالية آليًّا وفقًا للطاقة الاستيعابية للإدارة.
وأكد حرص الفرع على تسخير جميع الإمكانيات التي تهدف إلى خدمة المواطنين والمقيمين بالجهود كافة، كما قدم شكره لفريق العمل.