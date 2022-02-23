مواطن يوثق عموداً يتربص بالمارة وسط الطريق بـ"سرورية جدة"

وثق مواطن بجدة يوم أمس وجود عمود في منتصف أحد الشوارع بحي السرورية بجدة وسط مطالبات مرتادي الطريق الجهات المسؤولة بإزالة العمود الخاص بصفارة الإنذار حيث إنه واقف بمنتصف أحد الطرق بدون علامات تحذيرية كافية؛ ما يشكل خطراً كبيراً عليهم خاصة في فترة الليل.

وأشار المواطن أحمد المزيني، إلى أن مرتادي الطريق يُبدون تذمرهم واستياءهم من وجود هذا العمود بمنتصف الطريق بحي السرورية بجوار مجرى السيل؛ مطالبين بتدخل الجهات المعنية لنقل العمود إلى مكان آخر وإبعاده عن الطريق.

واستغرب "المزيني" بسفلتة هذا الطريق منذ سنوات، مع وجود هذا العمود المتوسط للطريق، بالرغم أنه تقدم بعديد المطالب بإزالته لكنه على وضعه، حيث كان موجوداً قبل السفلتة ولم يزال حتى الآن ويشكل خطورته على سالكي الطريق".