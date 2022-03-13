"موقق العام" ينظم محاضرة عن نمط الحياة وعلاقته بالأمراض المزمنة

نظم مستشفى محافظة موقق العام اليوم الأحد محاضرة نمط الحياة وعلاقته بالأمراض المزمنة بعنوان: "نمط الحياة وعلاقته بالأمراض المزمنة .. مرض السكري النوع الثاني" قدمتها الدكتورة نسرين الحامدي استشارية طب أسرة، بحضور نائب محافظ موقق سالم الشمري، وحضور عدد من أهالي المحافظة.
كما نظم مستشفى محافظة الغزالة العام اليوم، محاضرة نسائية بعنوان “سؤال وجواب في طب الإنجاب” قدمتها الدكتورة دانيا حسن الجارودي استشارية نساء وولادة وغدد صماء تناسلية وعقم ومناظير بمدينة الملك فهد الطبية، وذلك في مقر نادي الحي الترفيهي التعليمي بالمحافظة.
وأوضح المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري؛ أن هاتين المحاضرتين تأتيان ضمن فعاليات مؤتمر طب نمط الحياة الدولي المقام بالمنطقة، مشيراً إلى أن مؤتمر طب نمط الحياة الدولي تمتد فعالياته إلى جميع محافظات المنطقة، من خلال برنامج تثقيفي يقدم لسكان المحافظات، بالإضافة إلى برنامج خاص بصحة المرأة.