"موقق العام" ينظم محاضرة عن نمط الحياة وعلاقته بالأمراض المزمنة

وأوضح المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح ‏الشمري؛ أن هاتين المحاضرتين تأتيان ضمن فعاليات مؤتمر طب نمط الحياة الدولي المقام بالمنطقة، مشيراً إلى أن مؤتمر طب نمط الحياة الدولي تمتد فعالياته إلى جميع محافظات المنطقة، من خلال ‏برنامج تثقيفي يقدم لسكان المحافظات، بالإضافة إلى برنامج خاص بصحة المرأة.