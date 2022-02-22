‏نائب وزير البيئة: يوم التأسيس يعبّر عن جذور دولتنا العريقة

نوّه نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي بصدور الأمر الملكي الكريم لاعتماد يوم 22 فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية.

وقال "المشيطي": هذا يوم عظيم لوطن عظيم، وتاريخ مجيد يتجدد فيه طموحنا نحو الريادة وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأضاف: يعبر هذا التاريخ عن جذور دولتنا العريقة والممتدة في عمق التاريخ لأكثر من ثلاثة قرون، لذلك صدر الأمر الملكي الكريم اليوم بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم "يوم التأسيس"، مؤكدًا أن المملكة شكّلت على مدار تاريخها ثقلًا سياسيًّا في المنطقة جعل منها نقطة توازن إقليميًا وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أهمية ما تشهده المملكة اليوم من تطورات وازدهار في كل المجالات ومنها مجالات منظومة البيئة والمياه والزراعة، وذلك نتيجة لما تلقاه من دعم سخيٍّ من القيادة الرشيدة في مجالات البيئة وتنمية الغطاء النباتي والارتقاء بخدمات المياه ودعم صغار المزارعين، وتنمية وتطوير الثروة الحيوانية والسمكية، ودعم التحول الرقمي في تقديم معظم الخدمات لمستفيدي الوزارة والجهات ذات العلاقة.

واختتم بتقديم الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يلقاه الإنسان السعودي من اهتمام، ولما تحقق للوطن من نمو وازدهار.