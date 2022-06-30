نادي "رُفعتْ" يُنظّم لقاءً قانونيًّا عن مهنة المحاماة

يُنظّم نادي "رُفعتْ" القانوني، في السابعة مساء اليوم الخميس، في مركز "قاف" للفنون بجدة؛ لقاءً قانونيًّا بعنوان "رحلة إلى مهنة المحاماة".
يذكر أن "رُفعتْ" ناد تطوعي مُعتمد أنشأته مجموعة من طالبات القانون بجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة جدة، يهتم بالجانب القانوني وإثراء وتطوير أداء من لهم علاقة بهذا الجانب.
ويستضيف اللقاء مختصَّيْن من النخبة في المجال القانوني هما: المدير العام لشركة نزاهة للمحاماة القاضي السابق بديوان المظالم المحامي خالد جلي، والمدربة القانونية ومديرة مكتب النجود للمحاماة المحامية نجود عداوي.
ويستعرض اللقاء العديد من الجوانب الهامّة التي تتضمن أهمية الدورات التدريبية وتأثيرها على القانونيين، وخصوصًا الطلاب والطالبات حديثي التخرج، ويتناول أيضًا حقيقة التدريب والترخيص والوظائف الفرعية.