"نجاز" لمؤشرات الأداء.. "تعليم القنفذة" تقدم خدمة مميزة وفريدة لمنسوبيها

وأكد رئيس قسم التخطيط والتطوير بإدارة تعليم القنفذة الدكتور محمد علي الخريزي، أن البرنامج يمتاز بتسهيل تشخيص الأداء لكل مدرسة، ولكل مكتب؛ وبالتالي وضع المبادرات أو الأنشطة اللازمة لتعزيز القوة، ومعالجة الضعف، وأيضًا يصنع ذلك الوضوح والتنافسية بين المدارس والمكاتب، وتحسين الأداء بالإدارة بشكل عام، وتحقيق الفاعلية المبنية على الأرقام والحقائق بعيدًا عن الوصف الذي يفتقد غالبًا إلى الدقة والواقعية المنشودة؛ مشيرًا إلى أن البرنامج يساهم أيضًا في نشر التميز والتنافس الشريف بين مدارس الإدارة ومكاتبها.