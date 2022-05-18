"نجاز" لمؤشرات الأداء.. "تعليم القنفذة" تقدم خدمة مميزة وفريدة لمنسوبيها

قدّمت إدارة التعليم بالقنفذة خدمة مميزة وفريدة، تمثلت في البرنامج الإلكتروني "نجاز" أو مؤشرات الأداء المدرسية التي يمكن فيها للجميع (تربويون، غير تربويين، مسؤولون، جميع أفراد المجتمع) الاطلاع على أداء الإدارة، والمكاتب، وجميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية (بنين وبنات)، ودرجة إنجازها في معظم المجالات التربوية.
وتعتبر أبرز هذه المجالات: (نَواتج التعلم، والمشاركات المدرسية، والتميز، والبيئة المدرسية، والموهبة، والمستفيدين، والتطوير المهني، والتعليم عن بُعد)، وتبرز النتائج التي حققتها المدرسة والمكتب والإدارة بمتحققات رقمية، وعتبات إنجاز ملونة، مقارنة بالمستهدفات التي تسهل عمليات المتابعة والمعالجة في الميدان التربوي.
وأكد رئيس قسم التخطيط والتطوير بإدارة تعليم القنفذة الدكتور محمد علي الخريزي، أن البرنامج يمتاز بتسهيل تشخيص الأداء لكل مدرسة، ولكل مكتب؛ وبالتالي وضع المبادرات أو الأنشطة اللازمة لتعزيز القوة، ومعالجة الضعف، وأيضًا يصنع ذلك الوضوح والتنافسية بين المدارس والمكاتب، وتحسين الأداء بالإدارة بشكل عام، وتحقيق الفاعلية المبنية على الأرقام والحقائق بعيدًا عن الوصف الذي يفتقد غالبًا إلى الدقة والواقعية المنشودة؛ مشيرًا إلى أن البرنامج يساهم أيضًا في نشر التميز والتنافس الشريف بين مدارس الإدارة ومكاتبها.