نجران.. "الدوسري" يتفقد سير العمل بفرع "الموارد البشرية" بحبونا

تفقد مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران عبدالله بن محمد الدوسري، اليوم فرع العمل والضمان الاجتماعي بمحافظة حبونا حيث التقى منسوبي الموارد البشرية والضمان الاجتماعي ولجنة التوطين وناقش سير العمل مع الموظفين. كما اطلع "الدوسري" خلال الزيارة على إنجاز المعاملات.