نجران.. "الدوسري" يتفقد سير العمل بفرع "الموارد البشرية" بحبونا

تفقد مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران عبدالله بن محمد الدوسري، اليوم فرع العمل والضمان الاجتماعي بمحافظة حبونا حيث التقى منسوبي الموارد البشرية والضمان الاجتماعي ولجنة التوطين وناقش سير العمل مع الموظفين. كما اطلع "الدوسري" خلال الزيارة على إنجاز المعاملات.
وقام الدوسري بمشاركة عدد من المفتشين ولجنة التوطين بجولة ميدانية على بعض المحلات والمنشآت التجارية للتأكد من سير أعمال التفتيش والتوطين بالمحافظة.
وفي نهاية الزيارة نوه "الدوسري" بما شاهده من تنظيم ومستوى عالٍ في أداء العمل من قبل منسوبي فرع الوزارة بمحافظة حبونا والوحدات المختلفة، وأوصى ببذل المزيد من الجهد والاجتهاد لتحقيق أعلى مستويات الجودة في خدمة العملاء.