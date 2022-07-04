نجران.. فرق "التجارة" تنفذ عدداً من الجولات الرقابية في شرورة

وأوضحت "تجارة نجران" أن الجولات الرقابية مستمرة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك على جميع الأنشطة للتأكد من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك، وعدم وجود أي ممارسات مخالفة أو حالات اشتباه تستّر تجاري، فيما أسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط وتحرير 10 مخالفات تجارية.