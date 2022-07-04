نجران.. فرق "التجارة" تنفذ عدداً من الجولات الرقابية في شرورة

تكثف وزارة التجارة بمنطقة نجران جولاتها الرقابية على الأسواق في محافظة شرورة وجميع مراكزها، حيث نفذت الفرق الرقابية 219 زيارة تفتيشية على منافذ البيع بالمحافظة شملت محلات الذهب والإكسسوارات والعطور والحلويات.
وأوضحت "تجارة نجران" أن الجولات الرقابية مستمرة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك على جميع الأنشطة للتأكد من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك، وعدم وجود أي ممارسات مخالفة أو حالات اشتباه تستّر تجاري، فيما أسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط وتحرير 10 مخالفات تجارية.
وتأتي الزيارات الميدانية ضمن جولات الفرع على منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية في المحافظة للتأكد من تطبيق أنظمة وزارة التجارة، ونظامية سير أعمال المنشآت التجارية المختلفة، وعدم وجود أي مخالفات في منافذ البيع.
ودعا فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران، جميع المواطنين، إلى الإبلاغ عن أي مخالفة تجارية حتى يتم التعامل معها وفقًا للأنظمة المعمول بها.