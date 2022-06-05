نجوم ومدربون عالميون يعرضون ألعابهم مجانًا في موسم جدة

وتعد منطقة "سيتي ووك" التي تحتضن جناح دلتا أحد أهم مناطق فعاليات موسم جدة بتنوع الخيارات فيها، وتعدد مواقع فعالياتها ومناسبتها لمختلف الأعمار من الجنسين، ويتفاعل الزوار بشكل يومي مع عروضها العديدة وتحظى بإقبال كبير من الزوار يومياً.