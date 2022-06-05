نجوم ومدربون عالميون يعرضون ألعابهم مجانًا في موسم جدة

يتنافس نخبة من أبرز نجوم الرياضة العالمية، وعدد من المدربين الرياضيين على تقديم أقوى التحديات التنافسية، التي تتاح للجمهور يومياً مجاناً عبر فعاليات منطقة "سيتي ووك" ضمن موسم جدة 2022 .
ويقدم الفعاليات والحصص التدريبية نخبة من مدربي اللياقة البدنية المعتمدين، في أجواء حماسية مليئة بالمتعة.
ويستضيف الجناح اللاعبة فرح الجفري، واللاعبين عبدالرحمن غريب، محمد الربيعي، وريان ادريس، كما زارت الجناح الطفلة لاعبة الجمباز آية شطا، ومن المتوقع حضور المزيد من اللاعبين والرياضيين خلال الأيام القادمة، مثل الرياضية سمارا عاشور، واللاعب برونو هينريكيه وغيرهم.
وتشهد فعاليات جناح دلتا خلال الفعاليات المقامة بالقرب من كورنيش جدة، حضوراً كبيراً من المهتمين بالرياضة والتحديات، حيث تأتي المشاركة اللافتة تماشياً مع برامج الشركة المجتمعية والتوعوية حول أهمية الرياضية واللياقة البدنية في المجتمع.
وتعد منطقة "سيتي ووك" التي تحتضن جناح دلتا أحد أهم مناطق فعاليات موسم جدة بتنوع الخيارات فيها، وتعدد مواقع فعالياتها ومناسبتها لمختلف الأعمار من الجنسين، ويتفاعل الزوار بشكل يومي مع عروضها العديدة وتحظى بإقبال كبير من الزوار يومياً.