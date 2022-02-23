نزلاء أجنحة إدارة الوقت بسجن مباحث أبها يحتفون بـ"يوم التأسيس"

احتفل نزلاء أجنحة إدارة الوقت بسجن المباحث العامة بمدينة أبها، بمناسبة "يوم التأسيس".

بدأ الحفل بالقرآن الكريم وكلمة النزلاء، وقصيدتين شعريتين بهذه المناسبة، وقد شهد الحفل عرض فيلم بعنوان "فارس التوحيد"، الذي يحكي الحال التي كانت عليها البلاد قبل التأسيس، والتحول الذي حدث بعد تأسيس البلاد على يد الإمام محمد بن سعود.

وعرض أوبريت خاص صاحبه فلكلورات شعبية، شارك فيها جميع الحضور، وكلمة لمدير السجن بهذه المناسبة.

كما احتفلت نزيلات أجنحة إدارة الوقت في مقرهن بهذه المناسبة الغالية.

وعبر النزلاء والنزيلات عن شكرهم وتقديرهم لإدارة السجن لإتاحة الفرصة لهم بالاحتفال بهذه المناسبة على وجه الخصوص، وبكل المناسبات الوطنية، داعين المولى أن يديم على هذا البلد أمنه واستقراره وحفظه لولاة الأمر من كل مكروه.