نزلاء "إرادة الطائف" يشاركون في فعاليات اليوم العالمي للبيئة في منتزه الردف

أقام عدد من نزلاء مجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف فعاليات اليوم العالمي للبيئة 2022 في منتزه الردف من خلال قيامهم بالري والعناية بالأشجار والقيام ببعض أعمال النظافة وتجميع النفايات في الحاويات المخصصة لها لتعليمهم مفهوم إعادة تدوير المواد المستخدمة.
وأكد رئيس قسم التأهيل الطبي النفسي بالمجمع الأخصائي الاجتماعي سمير الشهراني أن هذه المشاركة تساعد في ربط النزلاء بالبيئة من خلال قيامهم ببعض الأعمال التي تجدد لهم مفهوم ما يحدث من حولهم وما يجدر بهم القيام به.
وذكر "الشهراني" أن إدارة مجمع إرادة والصحة النفسية ممثلةً بقسم التأهيل الطبي تحرص دائماً على مثل هذه المشاركات ووضعها في جداول فعاليات القسم لما لها من مردود إيجابي على النزلاء حيث إنها تساعدهم على شعورهم بالاندماج مع المجتمع وكسر الروتين اليومي من خلال القيام بالأنشطة في الأيام العالمية مثلهم مثل سواهم من الأصحاء.