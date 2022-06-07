نزلاء "إرادة الطائف" يشاركون في فعاليات اليوم العالمي للبيئة في منتزه الردف

وذكر "الشهراني" أن إدارة مجمع إرادة والصحة النفسية ممثلةً بقسم التأهيل الطبي تحرص دائماً على مثل هذه المشاركات ووضعها في جداول فعاليات القسم لما لها من مردود إيجابي على النزلاء حيث إنها تساعدهم على شعورهم بالاندماج مع المجتمع وكسر الروتين اليومي من خلال القيام بالأنشطة في الأيام العالمية مثلهم مثل سواهم من الأصحاء.