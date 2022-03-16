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٩٤% نسبة التوطين في منافذ البيع والمستلزمات النسائية بنجران
"الدوسري": ٦ فرص وظيفية جارٍ تجهيزها لشغلها بالسعوديين
قامت لجنة التوطين بمنطقة نجران للأسبوع الثاني على التوالي بتغطية منافذ البيع في المستلزمات النسائية والأمومة، بتوجيه ومتابعة من الأمين العام للتوطين عبدالله الدوسري.
وصرح "الدوسري" بأن اللجنة قامت بزيارة ٤٢ محلاً، ووُجد أن أعداد السعوديين العاملين إجماليها ٨٨ موظفًا سعوديًّا، منهم ٦٢ موظفة سعودية، وبلغ أعداد الوافدين ٦ وافدين من مختلف الجنسيات.
وقال "الدوسري" إنه تم حصر ٦ فرص وظيفية، جارٍ تجهيزها لشغلها بالسعوديين.
وقد تجاوزت نسبة التوطين ٩٤ %.
وأهاب "الدوسري " بأصحاب الأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى سرعة توظيف السعوديين تفاديًا لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.