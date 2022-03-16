٩٤% نسبة التوطين في منافذ البيع والمستلزمات النسائية بنجران

وصرح "الدوسري" بأن اللجنة قامت بزيارة ٤٢ محلاً، ووُجد أن أعداد السعوديين العاملين إجماليها ٨٨ موظفًا سعوديًّا، منهم ٦٢ موظفة سعودية، وبلغ أعداد الوافدين ٦ وافدين من مختلف الجنسيات.