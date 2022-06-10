أكثر من 70 شابًّا وشابة ينضمون لمبادرة "مجتمع تبوك الصوتي"

نسج أكثر من سبعين شابًّا وشابة بمنطقة تبوك خيوط أحلامهم وطموحاتهم الممزوجة بالتفاؤل والعزم لتأسيس تجمع ثقافي بعنوان "مجتمع تبوك الصوتي" لمحترفي مهنة وعمل الدوبلاج وفنون الهندسة الصوتية، الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة؛ إذ أقام المشاركون في هذا التجمع الفني لقاءهم الثاني الذي جسَّدوا من خلاله روح الشغف بمهنة تعد من المهن الدقيقة نظرًا لارتباطها الوثيق بالأصوات البشرية والخامات الصوتية التي لا تأتي بالتعلم، إنما تولد مع الإنسان كهبة من الله؛ ليقوم الفرد باستغلالها وصقلها بالتعلم والتوظيف.
وقال قائد مجتمع تبوك الصوتي مصعب الديحاني: "إن اللقاء الذي أُقيم بمقهى قورث التجاري بمدينة تبوك أمس تناول العديد من المحاور الإثرائية التي جاء من أبرزها: سماع تجارب المشاركين في مساراتهم الخاصة، وقصص بداياتهم، وأهم المعوقات التي واجهتهم، إضافة إلى سماع مقترحاتهم وتطلعاتهم".
وأكد أن الطلب على مهنة الدوبلاج ارتفع بشكل كبير؛ إذ يعد الصوت أحد أقوى المؤثرات في وعي الإنسان بالألفية الحالية، الذي يتم من خلاله تشكيل الصورة الذهنية، وإيصال المشاعر، وتوضيح الفكرة وتبسيطها.. وقد تطورت تقنيات الأداء الصوتي حتى صار لها فن قائم بذاته، يُعرف بـ(التعليق الصوتي). هذا الفن لا تخلو منه أي جهة إعلامية، ولا غنى عنه لأي مشروع ينشد النجاح.
وأشاد "الديحاني" بحجم النجاح الذي صاحب اللقاء، وبالأصوات التي أثرت المحتوى، ومثَّلت مختلف المدارس الصوتية، داعيًا الراغبين والراغبات في الاستفادة من مناشط "مجتمع تبوك الصوتي" إلى التسجيل عبر الرابط الآتي: https://2u.pw/md9FS