أكثر من 70 شابًّا وشابة ينضمون لمبادرة "مجتمع تبوك الصوتي"

وأكد أن الطلب على مهنة الدوبلاج ارتفع بشكل كبير؛ إذ يعد الصوت أحد أقوى المؤثرات في وعي الإنسان بالألفية الحالية، الذي يتم من خلاله تشكيل الصورة الذهنية، وإيصال المشاعر، وتوضيح الفكرة وتبسيطها.. وقد تطورت تقنيات الأداء الصوتي حتى صار لها فن قائم بذاته، يُعرف بـ(التعليق الصوتي). هذا الفن لا تخلو منه أي جهة إعلامية، ولا غنى عنه لأي مشروع ينشد النجاح.