نصف مليون طالب وطالبة بالشرقية يعودون لمقاعد الدراسة غدًا

يستأنف الطلاب والطالبات في المنطقة الشرقية يوم غد الأحد، دراستهم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وبعد تطبيق الفصول الثلاثة لأول مرة في تاريخ التعليم في السعودية؛ حيث تستقبل مدارس المنطقة جموع الطلاب والطالبات البالغ عددهم قرابة نصف مليون طالب وطالبة للمراحل الدراسية.
وأكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص لـ"سبق"، الدعم اللا محدود الذي يلقاه قطاع التعليم من قِبَل حكومتنا الرشيدة أيدها الله، في إيجاد بيئة تعليمية جاذبة ساهمت -بتوفيق الله- في تحقيق الصدارة للطلاب والطالبات في مختلف المجالات العلمية؛ حيث يرى أثرها الكبير بحمد الله في صناعة المستقبل الواعد وتحقيق الرؤية الطموحة 2030 .. وبرزت الجهود المخلصة من وزارة التعليم لتستمر رحلة التعليم وليستفيد طلابنا الذين يعول عليهم الوطن في مسيرته التنموية.
وألمح "الباحص" إلى أنه قد تم العمل على تنفيذ مجمل الخدمات التعليمية من تهيئة المدارس لعودة الطلاب والطالبات غدًا؛ لاستئناف دراستهم بكل همة ودافعية لمواصلة رحلتهم التعليمية الماتعة؛ وذلك بمتابعة وإشراف مدير عام التعليم الدكتور سامي العتيبي.
وأضاف "الباحص" أن "الجهود المبذولة من قيادات العملية التعليمية سواء من مشرفين، أو مديري ومديرات مدارس، والهيئة التعليمية والإدارية من المعلمين والمعلمات؛ تستحق الشكر والثناء والتقدير؛ لما يبذلونه من جهود مثمرة ترجمت حقيقة حرصهم ومهنيتهم إلى جانب دور أولياء الأمور وشركاء النجاح في متابعة أبنائهم وبناتهم لمواصلة رحلتهم التعليمية.
وأشار "الباحص" إلى دور مكاتب التعليم في الإشراف الميداني على المدارس للاطمئنان على جاهزية العودة للدراسة بمشيئة الله.