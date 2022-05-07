نصف مليون طالب وطالبة بالشرقية يعودون لمقاعد الدراسة غدًا

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص لـ"سبق"، الدعم اللا محدود الذي يلقاه قطاع التعليم من قِبَل حكومتنا الرشيدة أيدها الله، في إيجاد بيئة تعليمية جاذبة ساهمت -بتوفيق الله- في تحقيق الصدارة للطلاب والطالبات في مختلف المجالات العلمية؛ حيث يرى أثرها الكبير بحمد الله في صناعة المستقبل الواعد وتحقيق الرؤية الطموحة 2030 .. وبرزت الجهود المخلصة من وزارة التعليم لتستمر رحلة التعليم وليستفيد طلابنا الذين يعول عليهم الوطن في مسيرته التنموية.