نظمه مركز الأمير سلطان.. اختتام فعاليات مؤتمر قصور القلب الأول

اختتم اليوم السبت، مؤتمر قصور القلب الأول الذي نظمه افتراضيًا مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب يومي 10 و 11 يونيو 2022م بمشاركة 26 متحدثًا من نخبة أطباء علاج قصور القلب من داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
تناول المؤتمر التطورات والتقنيات لموضوع المؤتمر ومن أبرزها علاج قصور القلب بجهاز دعم البطين الأيسر لزراعة القلب، ودور إصلاح صمامات القلب بالقسطرة في علاج ذلك.
وقد تجاوز عدد المشاركين أكثر من 1200 مشارك. كما تم التطرق إلى أبرز التوصيات المتمثلة في عقد المؤتمر بشكل سنوي وتعزيز الشراكات مع المؤسسات العلمية المحلية والدولية لدعم برامج التدريب المتقدم.