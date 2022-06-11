نظمه مركز الأمير سلطان.. اختتام فعاليات مؤتمر قصور القلب الأول

اختتم اليوم السبت، مؤتمر قصور القلب الأول الذي نظمه افتراضيًا مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب يومي 10 و 11 يونيو 2022م بمشاركة 26 متحدثًا من نخبة أطباء علاج قصور القلب من داخل وخارج المملكة العربية السعودية.