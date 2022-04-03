"نعتني بصحتك 2 ".. برنامج وقائي رمضاني بجامع الراجحي بالرياض

تُدشن جمعية عناية و4 جمعيات صحية أهلية وهي: جمعية عيوني الصحية، وجمعية قلبي الصحية، والجمعية السعودية للإعاقة السمعية، وجمعية مُعافاة الصحية برنامج "نعتني بصحتك 2 " بجامع الراجحي بالرياض خلال شهر رمضان المبارك.
يأتي ذلك تحت رعاية الأمين العام لمجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري وبحضور نائب الأمين العام مشاري بن محمد بن دليلة، ومدير إدارة الخدمات الصحية خالد بن محمد الفقيه،
ويأتي هذا التعاون انطلاقاً من سياسة جمعية عناية الصحية في تفعيل شراكتها الاستراتيجية مع مثيلاتها من الجمعيات الصحية الأهلية التخصصية بما يحقق التكامل والتنسيق لتنفيذ البرامج الصحية المشتركة لخدمة أهداف الوقاية الصحية في المجتمع.
ويعد برنامج "نعتني بصحتك 2" والذي سيتم إطلاقه طيلة شهر رمضان المبارك بجامع الراجحي من البرامج الوقائية التي تسهم في رفع الوقاية والتوعية الصحية لدى أفراد المجتمع.
ويعتمد البرنامج في منهجية عمله على 5 مسارات؛ حيث يشتمل المسار الأول على ركن الفحوصات الوقائية والتي من أبرزها: فحص المؤشرات الحيوية “السكر والضغط والوزن والكتلة”، وفحص القدم السكري، والمسار الثاني يشتمل على الكشف المبكر عن صحة وسلامة البصر.
ويشتمل المسار الثالث على ركن التوعية والتثقيف الصحي، ومن أبرز نشاطاته: إقامة ركن للتوعية الغذائية والدوائية، وركن للعناية بصحتك في رمضان؛ أما المسار الرابع يشتمل على ركن خاص للتعريف بالأمراض التي يمكن أن تصيب القلب وتسبب له مضاعفات يمكن أن تؤدي إلى الوفاة وطرق الوقاية منها، بينما سيكون المسار الخامس: الكشف عن صحة وسلامة السمع.