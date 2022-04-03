"نعتني بصحتك 2 ".. برنامج وقائي رمضاني بجامع الراجحي بالرياض

يأتي ذلك تحت رعاية الأمين العام لمجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري وبحضور نائب الأمين العام مشاري بن محمد بن دليلة، ومدير إدارة الخدمات الصحية خالد بن محمد الفقيه،

ويأتي هذا التعاون انطلاقاً من سياسة جمعية عناية الصحية في تفعيل شراكتها الاستراتيجية مع مثيلاتها من الجمعيات الصحية الأهلية التخصصية بما يحقق التكامل والتنسيق لتنفيذ البرامج الصحية المشتركة لخدمة أهداف الوقاية الصحية في المجتمع.