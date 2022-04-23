"نفع مكة" تبدأ استقبال زكاة الفطر وتوزيعها وفق ضوابطها الشرعية

أعلنت جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة عن بدء استقبال "زكاة الفطر" للعام الحالي 1443هـ من خلال التحويلات البنكية على حساباتها الموضحة بمتجر نفع الإلكتروني بواقع (20) ريالاً للفرد وذلك حتى الساعة العاشرة من آخر يوم من رمضان المبارك، أو من خلال مكاتبها المنتشرة في أحياء جدة .
وأكدت "نفع " أنها سخّرت طواقمها التطوعية المخصصة لإنجاز مشروع زكاة الفطر على أكمل وجه واستعدادها لاستقبال وتوزيع (100) ألف زكاة وفق الضوابط الشرعية لضمان وصولها إلى مستحقيها من الأيتام والأرامل وأسر المطلقات والسجناء.
وصرح المدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن بن سعد الجهني أن الجمعية بدأت استقبال زكاة عيد الفطر لتلبية احتياج الفئات المستحقة والأسر المحتاجة المسجلين ضمن نطاق الجمعية، مضيفاً أن مشروع الزكاة يغطي عمليات استلامها وتوكيل الجمعية وتوزيعها على مستحقيها الذين حددهم الشرع الحنيف.
وشدد "الجهني" على أن الجمعية تواصل مسؤوليتها الكاملة لتلبية احتياج الآلاف من الأسر المحتاجة وضمن آلية توزيع واضحة والتأكد من استلام الأسر المدرجة في القوائم المستفيدة من برامج الجمعية وبدعم الكثير من أهل الخير وقطاعات الأعمال .