"نفع مكة" تبدأ استقبال زكاة الفطر وتوزيعها وفق ضوابطها الشرعية

أعلنت جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة عن بدء استقبال "زكاة الفطر" للعام الحالي 1443هـ من خلال التحويلات البنكية على حساباتها الموضحة بمتجر نفع الإلكتروني ‏ بواقع (20) ريالاً للفرد وذلك حتى الساعة العاشرة من آخر يوم من رمضان المبارك، أو من خلال مكاتبها المنتشرة في أحياء جدة .