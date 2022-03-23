نموذج للطاقة المتجددة.. ابتكار لخريجي "تقنية أبها" يجذب زوار أسبوع البيئة بعسير

جذب خريجو قسم التقنية الكهربائية بالكلية التقنية بأبها انتباه زوار معرض البيئة المقام هذه الأيام بمشروع تخرجهم وهو عبارة عن نموذج للطاقة المتجددة تعمل بالرياح بأحد الأسواق الكبيرة في مدينة أبها والذي يأتي ضمن مشاركة الكلية في فعاليات أسبوع البيئة بمنطقة عسير تحت شعار (بيئتنا مسؤوليتنا).
وصرح مشرف التدريب بفرع الكلية بحي البديع المهندس عوض يحيى آل مبارك أن المشاركة عبارة عن مشروع تخرج لمتدربي قسم التقنية الكهربائية بالكلية وكان نموذجاً للطاقة المتجددة تعمل بالرياح، مبيناً أن المشاركة ستستمر حتى يوم الجمعة القادم إن شاء الله .
فيما نوه بجهود رئيس قسم التقنية الكهربائية المهندس عبدالمحسن القحطاني ومتابعته لخريجي القسم المشاركين بالمعرض.
وأكد أن هذه المشاركة تأتي انطلاقاً من رؤية الوطن الطموحة 2030 في جعل البيئة نظيفة وطاقة متجددة دائمة لتقليل الانبعاثات والتلوث في بلادنا الغالية حفظها الله وقادتها وشعبها من كل مكروه.
وقدم شكره وتقديره لعميد الكلية المهندس ناصر بن سعيد آل زيدان ووكيل الكلية للتدريب الأستاذ سالم الغامدي على دعمهما المستمر لكافة البرامج والفعاليات التي تنظمها أو تشارك فيها الكلية .