نموذج للطاقة المتجددة.. ابتكار لخريجي "تقنية أبها" يجذب زوار أسبوع البيئة بعسير

وصرح مشرف التدريب بفرع الكلية بحي البديع المهندس عوض يحيى آل مبارك أن المشاركة عبارة عن مشروع تخرج لمتدربي قسم التقنية الكهربائية بالكلية وكان نموذجاً للطاقة المتجددة تعمل بالرياح، مبيناً أن المشاركة ستستمر حتى يوم الجمعة القادم إن شاء الله .