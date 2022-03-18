"هايكنج شدا" يسلك طريق الطلاب قديماً منذ 60 عاماً قبل ظهور السيارات بالقرى

وسلكت فرق المشاة طريقاً جبلياً تجاوز طوله السبعة كيلو مترات، مستذكرين الطرق التي كان يسلكها طلاب تلك القرى قبل ما يقارب الستين عاماً، وقبل وصول السيارات وفتح الطرق في تلك المناطق الوعرة، حيث كان الطلاب يذهبون لمدرستهم الوحيدة بقرية الفرع التي كانوا يأتون لها مرتين في اليوم ذهاباً وإياباً عبر هذا المسار شديد الوعورة طلباً للعلم في ذلك الزمان المحفوف بالمصاعب والتحديات، ورغم ذلك أصبح بعض طلاب هذه المدرسة قاضي تمييز ومنهم المهندس والضابط.