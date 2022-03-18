"هايكنج شدا" يسلك طريق الطلاب قديماً منذ 60 عاماً قبل ظهور السيارات بالقرى

أقام هواة رياضة المشي "الهايكنج" بمختلف فرقهم الذين قدموا من مختلف محافظات المملكة، اليوم الجمعة، برنامجاً رياضياً جبلياً بتنظيم من فريق جبل شدا الأسفل التطوعي.
وسلكت فرق المشاة طريقاً جبلياً تجاوز طوله السبعة كيلو مترات، مستذكرين الطرق التي كان يسلكها طلاب تلك القرى قبل ما يقارب الستين عاماً، وقبل وصول السيارات وفتح الطرق في تلك المناطق الوعرة، حيث كان الطلاب يذهبون لمدرستهم الوحيدة بقرية الفرع التي كانوا يأتون لها مرتين في اليوم ذهاباً وإياباً عبر هذا المسار شديد الوعورة طلباً للعلم في ذلك الزمان المحفوف بالمصاعب والتحديات، ورغم ذلك أصبح بعض طلاب هذه المدرسة قاضي تمييز ومنهم المهندس والضابط.
وساهم طلاب تلك المدرسة في إقامة هذه الفعالية بمشاركة فرق المشاة من مختلف المناطق لاستذكار ما عانوه سابقاً وما أصبحوا يتعاملون به حالياً من تقدم ورخاء في ظل عناية واهتمام حكومتنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه .
وتتميز قرى شدا الأسفل بتكونات صخرية عجيبة جعلتها مقصداً للعديد من هواة النزهة والرياضات الجبلية، لتصبح مقصداً لبعض السياح الأجانب، حيث اشتهرت بالكهوف التي جعل منها سكان المنطقة نموذجاً جمالياً من خلال بناء الاستراحات والمنتجعات من واقع طبيعتها الحجرية حيث قاموا بنحت وتشكيل الصخور على شكل غرف ومنازل جعلتها مقصداً للزوار ومن أهم عوامل الجذب السياحي.