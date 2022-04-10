"هديتك سعادتي".. "تعليم المخواة" تدشن مبادرات لتعزيز الانضباط المدرسي في رمضان

كما أشار إلى أن المدارس تعمل على تثبيت الحضور في وقت مبكّر، وتقوم بإبلاغ أولياء الأمور بغياب أبنائهم، وإشعار أولياء الأمور والطلبة بالإجراءات والأنظمة المترتبة على الانضباط المدرسي وقواعد السلوك والمواظبة وإقرارهم على التقيد بها، بالإضافة إلى تكريم الطلاب والطالبات المتميزين والمعلمين الذي كان لهم دور في الانضباط المدرسي.