"هلال الباحة" يدشن فعاليات اليوم العالمي للهلال الأحمر السعودي

وأوضح المدير العام لفرع الهيئة بمنطقة الباحة الدكتور ثامر إسماعيل يتيم، أن المعرض يضم عددًا من الأركان التوعوية والتدريبية، كما ستعرض عربات خاصة بالهلال الأحمر مجهزة بجميع المستلزمات الإسعافية والطبية؛ مشيرًا إلى أن المشاركة في هذه المناسبة، تهدف إلى نشر الوعي لدى جميع أفراد المجتمع بدور هيئة الهلال الأحمر والأعمال التي تقوم بها، كما تحرص من خلال هذه المناسبة على إكساب أفراد المجتمع مهارات الإسعافات الأولية لأهميتها في تعزيز الاستجابة الإنسانية.