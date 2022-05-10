"هلال الباحة" يدشن فعاليات اليوم العالمي للهلال الأحمر السعودي

دشن فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، اليوم المعرض المصاحب لفعاليات اليوم العالمي للهلال الأحمر السعودي، تحت عنوان "كن إنسانًا لطيفًا" الموافق 8 مايو، بحضور محافظ بلجرشي نايف الهزاني، بقاعة مركز الإسعاف بالمحافظة.
وأوضح المدير العام لفرع الهيئة بمنطقة الباحة الدكتور ثامر إسماعيل يتيم، أن المعرض يضم عددًا من الأركان التوعوية والتدريبية، كما ستعرض عربات خاصة بالهلال الأحمر مجهزة بجميع المستلزمات الإسعافية والطبية؛ مشيرًا إلى أن المشاركة في هذه المناسبة، تهدف إلى نشر الوعي لدى جميع أفراد المجتمع بدور هيئة الهلال الأحمر والأعمال التي تقوم بها، كما تحرص من خلال هذه المناسبة على إكساب أفراد المجتمع مهارات الإسعافات الأولية لأهميتها في تعزيز الاستجابة الإنسانية.
ودعا "يتيم" الجميع إلى التسجيل في البرنامج التدريبي "سفير الحياة" للإسعافات الأولية عن طريق منصة "متأهب"؛ للاستفادة من الدورات التدريبية المقدمة للمجتمع.