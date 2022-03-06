هلال الباحة ينظم دورة "إدارة الكوارث" بمركز الأمير حسام للمؤتمرات

نظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، دورة "إدارة الكوارث" بمركز الأمير حسام للمؤتمرات والمعارض.
جاء ذلك بمشاركة عدد من موظفي الجهات الحكومية بالمنطقة، بالإضافة إلى منسوبي الهيئة والمتطوعين المعنيين، بالاستجابة لحالات الكوارث والأزمات.
وتهدف الدورة إلى الاستعداد والتأهب ورفع الجاهزية قبل حدوث الخطر، لا سمح الله، وطرق الوقاية وتحديد وتخطيط المخاطر، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق المشترك بين القطاعات بالمنطقة.
كما تهدف الدورة إلى رفع جودة مستوى مقدمي الخدمة الإسعافية أثناء وجود أي حدث، لا قدر الله.