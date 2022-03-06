هلال الباحة ينظم دورة "إدارة الكوارث" بمركز الأمير حسام للمؤتمرات

وتهدف الدورة إلى الاستعداد والتأهب ورفع الجاهزية قبل حدوث الخطر، لا سمح الله، وطرق الوقاية وتحديد وتخطيط المخاطر، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق المشترك بين القطاعات بالمنطقة.