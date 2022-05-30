"هلال الطائف" و"معين" يدشنان فعاليات التوعية باليوم العالمي للتصلب المتعدد

أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف اليوم الاثنين فعاليات توعوية باليوم العالمي للتصلب المتعدد، وبمشاركة صحة الطائف، والجمعية الصحية الخيرية ممثلةً في فريق معين التطوعي.
واشتملت الفعاليات على معرض توعوي يضم أركاناً توعوية وتثقيفية بالشراكة مع صحة الطائف، وكذلك بعض الفرق التطوعية في تيرا مول، فيما تهدف هذه المبادرة بالتعريف بهذا المرض ومسبباته وكيفية التعامل معه.
ويحتوي المعرض على استشارات نفسية وتقديم الدعم المعنوي لمرضى التصلب المتعدد اللويحي عبر صحة الطائف ممثلةً في مجمع إرادة والذي يقدم خدماته من خلال استشاريين نفسيين، وتسهيل تقديم الخدمة ومتابعتها لاحقاً في مجمع إرادة وبخصوصية تامة للتعايش مع المرض وتجاوز مرحلة الضغط النفسي الذي يمر به مريض التصلب اللويحي.
كما قام "هلال الطائف" بتقديم خصومات لمرضى التصلب اللويحي عبر بعض المنشآت الصحية الخاصة للعلاج الطبيعي، والتي قد يحتاج لها مريض التصلب في أي وقت.