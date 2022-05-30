"هلال الطائف" و"معين" يدشنان فعاليات التوعية باليوم العالمي للتصلب المتعدد

ويحتوي المعرض على استشارات نفسية وتقديم الدعم المعنوي لمرضى التصلب المتعدد اللويحي عبر صحة الطائف ممثلةً في مجمع إرادة والذي يقدم خدماته من خلال استشاريين نفسيين، وتسهيل تقديم الخدمة ومتابعتها لاحقاً في مجمع إرادة وبخصوصية تامة للتعايش مع المرض وتجاوز مرحلة الضغط النفسي الذي يمر به مريض التصلب اللويحي.