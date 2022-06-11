"هلال مكة المكرمة" تعلن اعتماد مدرسة فقيه الابتدائية.. أول مدرسة آمنة بالمنطقة

وتهدف الهيئة من خلال مشروع (مدرسة آمنة) للتدريب على التعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة المهددة للحياة، ومنها حالات الأزمات القلبية التي قد يتطلب التعامل استخدام جهاز إزالة الرجفان القلبي (AED)، والذي سيوزع على كل مدرسة تنال الاعتماد بعد استيفائها للمعايير المعتمدة من الهيئة، والتي تتمثل في كيفية استخدام الجهاز والتحاق منسوبيها ببرنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية، سواء من طلاب أو منسوبي المدرسة، للتدخل السريع والتعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة بشكل عام وحالات الأزمات القلبية بشكل خاص.