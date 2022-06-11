"هلال مكة المكرمة" تعلن اعتماد مدرسة فقيه الابتدائية.. أول مدرسة آمنة بالمنطقة

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، اعتماد أول مدرسة آمنة بالمنطقة (مدرسة عبدالرحمن فقيه الابتدائية بالعاصمة المقدسة)، وذلك ضمن إطار مبادرة (مدرسة آمنة)، التي أطلقتها الهيئة في الفترة الماضية، والتي تهدف من خلالها الهيئة إلى نشر ثقافة الإسعافات الأولية لجميع شرائح المجتمع نساءً ورجالًا بمختلف فئاتهم العمرية.
وتهدف الهيئة من خلال مشروع (مدرسة آمنة) للتدريب على التعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة المهددة للحياة، ومنها حالات الأزمات القلبية التي قد يتطلب التعامل استخدام جهاز إزالة الرجفان القلبي (AED)، والذي سيوزع على كل مدرسة تنال الاعتماد بعد استيفائها للمعايير المعتمدة من الهيئة، والتي تتمثل في كيفية استخدام الجهاز والتحاق منسوبيها ببرنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية، سواء من طلاب أو منسوبي المدرسة، للتدخل السريع والتعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة بشكل عام وحالات الأزمات القلبية بشكل خاص.
جدير بالذكر أن مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بلجون قام بتسليم مدير المدرسة شهادة ودرع الاعتماد كمدرسة آمنة بحضور مدراء الإدارات بالهيئة وإدارات مجمع مدارس عبدالرحمن فقيه النموذجية وهيئة التدريس والطلاب، لتكون الانطلاقة لتحقيق تطلعات هيئة الهلال الأحمر السعودية لخلق بيئة صحية آمنة وبطرق علمية مدروسة لإنقاذ الأرواح وتفادي المضاعفات بعد مشيئة الله.