"هلال مكة" ينفذ 88 دورة ومحاضرة نظرية وعملية استفاد منها 258 ألفًا من الجنسين

وبلغ مجموع المستفيدين (١٢.٢٥٨) من الجنسين رجال ونساء، وبلغ عدد الدورات الحضورية 47 دورة تنقسم إلى جانبين؛ جانب نظري يضم كل المعلومات الإسعافية الأولية النظرية، وجانب عملي يُعنى بتطبيق مهارات الإسعافات الأولية بالإضافة إلي 18 دورة أون لاين لبرنامج سفير الحياة التحق بها 1221 متدربًا ومتدربة.