"هلال مكة" ينفذ 88 دورة ومحاضرة نظرية وعملية استفاد منها 258 ألفًا من الجنسين

نفذت إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة خلال شهري إبريل ومايو من العام الجاري 2022م عددًا من المحاضرات التوعوية والدورات التدريبية لبرنامج سفير الحياة، وبرنامج البروتوكولات العلاجية للمختصين في المجال الصحي.
وبلغ مجموع المستفيدين (١٢.٢٥٨) من الجنسين رجال ونساء، وبلغ عدد الدورات الحضورية 47 دورة تنقسم إلى جانبين؛ جانب نظري يضم كل المعلومات الإسعافية الأولية النظرية، وجانب عملي يُعنى بتطبيق مهارات الإسعافات الأولية بالإضافة إلي 18 دورة أون لاين لبرنامج سفير الحياة التحق بها 1221 متدربًا ومتدربة.
بينما بلغ عدد المحاضرات التوعوية المنفذة 41 محاضرة استفاد منها 11.013 مستفيدًا وشملت المحاضرات التعريف بالخدمات المقدمة من هيئة الهلال الأحمر السعودي والطريقة الصحيحة للإبلاغ عن طريق رقم الخدمة الإسعافية 997 لطلب سيارة الإسعاف أو طلب الإرشادات الطبية الإسعافية وكيفية استخدام تطبيق اسعفني.
كما أقامت إدارة التدريب ثلاث دورات تخصصية للكادر الصحي استفاد منها 24 مسعفًا. ويقدم هذه المحاضرات والدورات نخبة من الخبراء والمدربين في هيئة الهلال الأحمر السعودي.
وتحرص الهيئة بمنطقة مكة المكرمة على تدريب كل أفراد المجتمع من خلال برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطبية والإصابة الطارئة أو عن طريق المحاضرات التوعوية لتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة في الإسعافات الأولية.
ويمكن لكل شرائح المجتمع التقدم والتسجيل في الدورات من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة “نظام التدريب”، عبر الموقع