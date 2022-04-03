همةٌ عالية وحضور مميز.. انتظام الدراسة في رمضان بمدارس تعليم ظهران الجنوب

أظهرت صور لطلاب مدارس تعليم ظهران الجنوب، بجميع مراحلها اليوم الأحد 2/ 9/ 1443، الهمة العالية والنشاط والعزيمة لمواصلة التعليم؛ حيث قامت إدارة التعليم بالمحافظة، بوضع خطة عمل ميدانية لزيارة المدارس من قِبَل قيادات الإدارة والمشرفين والمشرفات.
وكشفت إدارة التعليم أن مدارس المحافظة شهدت حضورًا مميزًا من الطلاب في أول يوم دراسة لشهر رمضان المبارك، وسط حيوية ونشاط وابتسامة بهمة عالية من الطلاب والطالبات لمواصلة التعليم وصناعة المستقبل المشرق.
ونوّه مدير التعليم طارق آل فرحان، بدور الأسرة في تشجيع الطلاب على الدراسة في رمضان وبث العزيمة والهمة للاستمرار في التعليم؛ لتحقيق الأهداف والطموح، وصناعة أجيال قادرة على التحمل وتحقيق المنجزات.
وكان "آل فرحان" قد تَفَقّد ابتدائية الهمذاني، واطمأن على سير الدراسة وانتظام الطلاب وحرص المعلمين على المتابعة.