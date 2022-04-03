همةٌ عالية وحضور مميز.. انتظام الدراسة في رمضان بمدارس تعليم ظهران الجنوب

وكشفت إدارة التعليم أن مدارس المحافظة شهدت حضورًا مميزًا من الطلاب في أول يوم دراسة لشهر رمضان المبارك، وسط حيوية ونشاط وابتسامة بهمة عالية من الطلاب والطالبات لمواصلة التعليم وصناعة المستقبل المشرق.