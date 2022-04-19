هنا السعودية وهنا عطاءات الخير.. مبادرات إفطار صائم لمستفيدي "كيان"

ومن هذا المنطلق، أطلق عدد من الجهات مبادرات "إفطار صائم" تخص مستفيدي جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة، كما كانت هناك زيارات لمقر الجمعية للتعرف عليها وعلى أهدافها وجهودها في خدمة أبنائها الأيتام.