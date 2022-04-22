هيئة الأمر بالمعروف بقلوة الباحة تنفّذ الحملات التوعوية في المراكز الصحية

عرضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة قلوة بمنطقة الباحة، محتوى برنامج "الصيام جُنة" التوعوي وحملتَي "اعتزاز" و"إنّ الله لا يصلح عمل المفسدين"، في المراكز الصحية بالمحافظة.
يأتي ذلك من خلال عرض إصدارات الرئاسة العامة من بطاقات توعوية عبر الشاشات الرقمية واللوحات الإلكترونية.
وتتواصل هذه الجهود في سياق أعمال وخطة فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة التوعوية، بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ لتفعيل حملات الرئاسة العامة التوعوية والوقائية.
وتحظى هذه البرامج بمتابعة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي، وبتوجيه ودعم الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.