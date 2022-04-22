هيئة الأمر بالمعروف بقلوة الباحة تنفّذ الحملات التوعوية في المراكز الصحية

عرضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة قلوة بمنطقة الباحة، محتوى برنامج "الصيام جُنة" التوعوي وحملتَي "اعتزاز" و"إنّ الله لا يصلح عمل المفسدين"، في المراكز الصحية بالمحافظة.