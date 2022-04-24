"هيئة الباحة" تنفّذ خطتها خلال العشر الأواخر وإجازة عيد الفطر

وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي أن هذه الخطة التي شملت جميع هيئات محافظات المنطقة وينفذها عدد كافٍ من الأعضاء تأتي بتوجيه ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وفقه الله.