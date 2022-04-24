"هيئة الباحة" تنفّذ خطتها خلال العشر الأواخر وإجازة عيد الفطر

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة تنفيذ خطته الميدانية والتوعوية خلال العشر الأواخر من رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك، والمتضمنة تنفيذ جولات ميدانية على الأسواق والمتنزهات، ويتخللها برامج توعوية ووقائية عبر اللوحات والشاشات الإلكترونية في الطرقات والأسواق وأماكن التنزه.
وتتضمن أيضًا رسائل وتوجيهات شرعية في أهمية اغتنام ما بقي من شهر رمضان، واستقبال عيد الفطر المبارك فيما يعود على الجميع بالنفع والفائدة في دينهم ودنياهم.
وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي أن هذه الخطة التي شملت جميع هيئات محافظات المنطقة وينفذها عدد كافٍ من الأعضاء تأتي بتوجيه ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وفقه الله.