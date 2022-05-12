"هيئة الرياض" تنفذ كلمة توجيهية لمنسوبي المؤسسة العامة للصناعات الحربية

نظم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض بالتعاون مع المؤسسة العامة للصناعة العسكرية ممثلة بإدارة الشؤون الدينية، كلمة توجيهية ألقاها الدكتور عمر بن عبدالرحمن العمر مستشار الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف، وعضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، الأربعاء، خلال زيارته للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية بمحافظة الخرج.
وتفصيلاً، شدد الدكتور "العمر" خلال الكلمة التي ألقاها على منسوبي المؤسسة، على اهتمام الشريعة الإسلامية بالإعداد الصناعي الحربي ومدى حرص ولاة الأمر - حفظهم الله -، على تطوير الصناعات الحربية وتسخير كل السبل والإمكانات لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي أطلقها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - فيما يخص المجال الصناعي، واهتمام الشريعة بالمجال العسكري وما يخدم الأمة الإسلامية في ثباتها وقيامها.
وقدم في ختام كلمته شكره لرئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية المهندس محمد بن حمد الماضي، والمسؤولين وجميع العاملين بالمؤسسة.
وزار الدكتور "العمر" مقر هيئة الأمر بالمعروف في محافظة الخرج واطلع على محتوى معرض شعيرة الأمر بالمعروف، ومعرض جريمة الابتزاز، وعلى مكتبة مؤلفات الرئيس العام.
وتأتي هذه اللقاءات والزيارات بتوجيهات ومتابعة مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، وبدعم واهتمام الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند.
ورافق مستشار الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف، خلال الزيارة، مدير إدارة التوعية والتوجيه بالفرع الشيخ محمد الشقيفي ورئيس هيئة محافظة الخرج الشيخ عبدالله آل خريّف.