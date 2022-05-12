"هيئة الرياض" تنفذ كلمة توجيهية لمنسوبي المؤسسة العامة للصناعات الحربية

وتفصيلاً، شدد الدكتور "العمر" خلال الكلمة التي ألقاها على منسوبي المؤسسة، على اهتمام الشريعة الإسلامية بالإعداد الصناعي الحربي ومدى حرص ولاة الأمر - حفظهم الله -، على تطوير الصناعات الحربية وتسخير كل السبل والإمكانات لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي أطلقها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - فيما يخص المجال الصناعي، واهتمام الشريعة بالمجال العسكري وما يخدم الأمة الإسلامية في ثباتها وقيامها.