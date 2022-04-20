هيئة الصحافيين بمكة تحتفل بالإفطار الرمضاني السنوي

وأكد عدد من الإعلاميين الذين شاركوا في حفل الإفطار الرمضاني أن هذا الإفطار الجماعي الذي ينظمه فرع هيئة الصحافيين السعوديين بمكة المكرمة في هذه الأيام المباركة خلال شهر رمضان يعد من الأيام الجميلة، التي تشهد لقاء الزملاء، وهي عادة مكية قديمة وحميدة.