هيئة الصحافيين بمكة تحتفل بالإفطار الرمضاني السنوي

نظّم فرع هيئة الصحافيين السعوديين بمكة المكرمة حفل الإفطار الرمضاني السنوي بمشاركة أعضاء الفرع وعدد من الإعلاميين، في فندق فوربيتس شيراتون بمكة المكرمة، وذلك تحت رعاية رئيس طائفة متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة أحمد الشريف.
وقال مدير فرع هيئة الصحافيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي: هذه المناسبة تأتي لتحقيق أهداف الهيئة بصفة عامة، ونؤكد أهمية هذه اللقاءات التي تجسد روح التآخي والمحبة بين الإعلاميين.
وأضاف: تم بحث ومناقشة جميع المقترحات للفترة القادمة والمساهمة بشكل فعال في جميع البرامج التي تقدمها الهيئة لكل منسوبيها.
وثمّن تميز الفرع ومبادرته السباقة في تنفيذ الإفطار الرمضاني السنوي، حيث أصبحت كل الفروع تسير على هذا النهج البناء.
وأكد عدد من الإعلاميين الذين شاركوا في حفل الإفطار الرمضاني أن هذا الإفطار الجماعي الذي ينظمه فرع هيئة الصحافيين السعوديين بمكة المكرمة في هذه الأيام المباركة خلال شهر رمضان يعد من الأيام الجميلة، التي تشهد لقاء الزملاء، وهي عادة مكية قديمة وحميدة.
وأضافوا أن نشاط فرع هيئة الصحافيين بمكة المكرمة وبرامجه المتلاحقة تعود إلى جهود مديره ووجود كوكبة من الزملاء المميزين الذين يقفون إلى جواره في جميع الأنشطة والبرامج.
واعتبروا أن لقاء الإفطار الرمضاني يحمل الكثير من معاني الود والإخاء والمحبة، وذلك من خلال اجتماع الزملاء في هذا الشهر المبارك، مثمنين جهود الفرع وطائفة متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة.