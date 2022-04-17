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"هيئة العقيق" تدشن برنامجها "الصيام جُنة" بالمجمعات التجارية والأسواق

تضمنت عرض إصدارات "الأمر بالمعروف" عبر الشاشات الرقمية
"هيئة العقيق" تدشن برنامجها "الصيام جُنة" بالمجمعات التجارية والأسواق
سبق
سبق

دشنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة العقيق برنامجها للبرنامج التوعوي"الصيام جُنة"؛ حيث عرضت إصدارات الرئاسة العامة الدعوية عن الصيام عبر الشاشات الرقمية واللوحات الإلكترونية في المجمعات التجارية والأسواق.

يأتى ذلك ضمن أعمال فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة التوعوية للتذكير بفضل الصيام وآدابه في هذا الشهر المبارك.

يشار إلى أنّ هذه البرامج تحظى بمتابعة من مدير عام الفرع الشيخ منصور بن علي شراحيلي، وتوجيه ودعم من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند وفقه الله.

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
محافظة العقيق
الصيام جُنة

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