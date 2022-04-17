"هيئة العقيق" تدشن برنامجها "الصيام جُنة" بالمجمعات التجارية والأسواق

يشار إلى أنّ هذه البرامج تحظى بمتابعة من مدير عام الفرع الشيخ منصور بن علي شراحيلي، وتوجيه ودعم من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند وفقه الله.