"هيئة معروف نجران" تنفذ مسيرة وطنية لـ"يوم التأسيس"

نفذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، مسيرة وطنية بمناسبة "يوم التأسيس"، بمشاركة الجهات الحكومية بنجران.

جاء ذلك بتوجيه من أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد.

من جانبه قال مدير عام فرع الرئاسة العامة بنجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني: إن "يوم التأسيس" مناسبة غالية تذكرنا بقيم التلاحم في مسيرة بلادنا المباركة، التي يشكل فيها ماضينا العريق عمقًا لحاضرنا المزدهر ومستقبلنا الواعد، بحول الله -عزَّ وجل- في ظل قيادة حكيمة تسعى لرخاء ورقي أبنائها المواطنين وكل من يقيم على أرض بلادنا الحبيبة.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي من مهام وواجبات فرع المنطقة المستمدة من توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.