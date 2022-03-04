وايتات الصرف الصحي تتخلص من حمولتها داخل مخطط سكني في مكة

شكا عدد من سكان مخطط ولي العهد 5 جنوب مكة المكرمة؛ من ظاهرة تفريغ مياه الصرف الصحي بالقرب من منازلهم في أوقات متأخرة من الليل، من قِبل أصحاب الصهاريج دون حسيب ولا رقيب.

وفي شكوى تلقتها "سبق" قال الأهالي: نحن سكان ولي العهد رقم 5 نشكو من وايتات الصرف الصحي، حيث تقوم بإلقاء مياه الصرف الصحي في أوقات متأخرة من الليل؛ مما يتسبب في انبعاث الرائحة الكريهة وانتشار الذباب والبعوض.

وأضافوا: المشكلة لا تقتصر فقط على وايتات الصرف؛ بل إن وايتات مياه الآبار قامت بتكسير الأرصفة والأسفلت، ونأمل من الجهات المسؤولة النظر في معاناتنا وعلاجها، على وجه السرعة.