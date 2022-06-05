ورشة عمل عن أهمية إدراج الشركات المحلية في السوق المالية

وتأتي ورشة العمل بصفتها إحدى مبادرات الهيئة لتوعية شركات تقنية المعلومات، من خلال الحصول على نظرة شاملة عن أهمية الإدراج في السوق المالية، وتصحيح بعض المفاهيم الشائكة حول الإدراج، إلى جانب زيادة الوعي بأهمية الإدراج والفوائد المترتبة على ذلك.