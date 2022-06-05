ورشة عمل عن أهمية إدراج الشركات المحلية في السوق المالية

عقدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع السوق المالية السعودية "تداول"، ورشة عمل تثقيفية بعنوان "رحلة الإدراج في السوق المالية لشركات تقنية المعلومات"؛ لتسليط الضوء على أهمية إدراج الشركات المحلية في السوق المالية الرئيسة والموازية "نمو".
وهدفت الورشة إلى التعريف بأثر إدراج شركات تقنية المعلومات المحلية على السوق، ومعرفة العائد الإيجابي من الإدراج وما يترتب عليه من زيادة لرأس مال الشركة وتسهيل الوصول للمستثمرين وزيادة فرص الحصول على مشاريع استثمارية.
واستهلت الورشة باستعراض نبذة عن السوق المالية والتعريف بمتطلبات الإدراج في السوق الرئيسة والسوق الموازية "نمو"، بجانب آلية الإدراج المباشر، كما تمكن الحاضرون من الحصول على استشارة لتعيين مستشار مالي والاستفادة من أداة تقييم الاستعداد للإدراج.
وتأتي ورشة العمل بصفتها إحدى مبادرات الهيئة لتوعية شركات تقنية المعلومات، من خلال الحصول على نظرة شاملة عن أهمية الإدراج في السوق المالية، وتصحيح بعض المفاهيم الشائكة حول الإدراج، إلى جانب زيادة الوعي بأهمية الإدراج والفوائد المترتبة على ذلك.