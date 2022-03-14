ورشة عمل لـ"قسطرة الأوعية الدموية بالأشعة الصوتية" بمركز الأمير سلطان لأمراض القلب

واشتملت ورشة العمل التي عُقدت لأول مرة على مستوى المنشآت التابعة للإدارة العامة للخدمات الصحية، على قسطرة الأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO)، ومضخة البالون الأبهري المركزية (IABP)، وقسطرة الأوردة المركزية، وغسيل الكلى؛ حيث تم استخدام نظام المحاكاة والدمى لقسطرة الشرايين والأوردة بالأشعة الصوتية من خلال تدريب المشاركين على هذه الإجراءات الطبية.