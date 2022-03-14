ورشة عمل لـ"قسطرة الأوعية الدموية بالأشعة الصوتية" بمركز الأمير سلطان لأمراض القلب

نظّم مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة ومركز تدريب وتطوير المهارات الصحية والمحاكاة بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، (دورة وورشة عمل لقسطرة الأوعية الدموية بالأشعة الصوتية) للأطباء.
واشتملت ورشة العمل التي عُقدت لأول مرة على مستوى المنشآت التابعة للإدارة العامة للخدمات الصحية، على قسطرة الأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO)، ومضخة البالون الأبهري المركزية (IABP)، وقسطرة الأوردة المركزية، وغسيل الكلى؛ حيث تم استخدام نظام المحاكاة والدمى لقسطرة الشرايين والأوردة بالأشعة الصوتية من خلال تدريب المشاركين على هذه الإجراءات الطبية.
وحَظِيت ورشة العمل بمشاركة 7 متحدثين وحضور 30 طبيبًا، وتم اعتمادها من قِبَل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بـ(6) ساعات.