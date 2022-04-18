"ورود نوارة التطوعي" يوزع ١٦٠ سلة غذائية بالرياض والقويعية والأفلاج

وأضافت: بلغ عدد السلال منذ بداية المبادرة قبل أربعة أعوام وحتى هذا العام (١٣٥٠) سلة وزعت على الأسر المحتاجة في منطقة الرياض، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.