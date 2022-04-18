"ورود نوارة التطوعي" يوزع ١٦٠ سلة غذائية بالرياض والقويعية والأفلاج

أطلق فريق "ورود نوارة التطوعي"، الذي يعمل تحت مظلة جمعية التنمية الأهلية بالشرق، مبادرته الرمضانية "السلال الغذائية"، والتي تأتي في عامها الرابع.
وتستهدف المبادرة الأسر المتعففة مع دخول شهر رمضان المبارك للوصول بهذه الأسر لضمان التعفف عن السؤال بتأمين بعض الاحتياجات الأساسية كجزء من الدور المجتمعي الذي يقوم به الفريق.
ونفذ الفريق المبادرة على ثلاث مراحل، الأولى في بداية شهر رمضان ثم بعد مرور عشرة أيام، وفي ١٧ من الشهر الكريم.
وقد بلغ عدد السلال ١٦٠ سلة شملت مدينة الرياض، ومحافظات القويعية والأفلاج، وتولى أعضاء وعضوات الفريق الإعداد والترتيب والتنسيق والتوصيل للمستفيدين.
وقالت قائدة الفريق نورة بنت محمد العقلا: هذه المبادرة من مبادرات الفريق السنوية، حيث يجري الاستعداد لها منذ وقت مبكر بتحديث بيانات الأسر المستفيدة والتواصل مع بعض الجمعيات للتأكد من الاحتياج.
وأضافت: بلغ عدد السلال منذ بداية المبادرة قبل أربعة أعوام وحتى هذا العام (١٣٥٠) سلة وزعت على الأسر المحتاجة في منطقة الرياض، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
ويقدم فريق ورود نوارة التطوعي العديد من المبادرات المجتمعية في الأيام العالمية كيوم الأم، ويوم الشجرة والأيام التي تعنى بذوي الإعاقة.
ونفذ الفريق العديد من الندوات المجتمعية التثقيفية من خلال رسالة الفريق "العطاء سعادة" لتعزيز المفهوم الصحيح للعطاء بين جميع شرائح المجتمع.