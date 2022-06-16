وزارة الزراعة تعقد ورشة عمل للتعريف بالفرص التنموية بقطاع القيمة المضافة في مكة المكرمة

وزارت مها دغريري إحدى الجمعيات التعاونية بمحافظة جدة، ومركز سليسلة، أحد المراكز التابعة لجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة، ولديها اهتمامات بما يخص الأسر الفقيرة والمعاقين والأيتام؛ حيث تقوم على التنمية الشاملة في كل الفئات التي تخصهم، وتركز على المنتجات الحرفية التي أساسها من النخلة مثل السعف والسدو، كما تطور الجمعية منتجات أخرى من النخلة.