وزارة الزراعة تعقد ورشة عمل للتعريف بالفرص التنموية بقطاع القيمة المضافة في مكة المكرمة

عقدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الخميس، في القنفذة؛ ورشة عمل للتعريف بالفرص التنموية بقطاع القيمة المضافة في منطقة مكة المكرمة.
جاء ذلك بحضور مسؤولي التحقق بجميع مكاتب مكة؛ حيث تضمنت الورشة شرح آلية التحقق والبدء من عمليات التحقق وقبول الطلبات بالقطاع في المنطقة.
وقالت مديرة قطاع القيمة المضافة ببرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، مها دغريري: إن البرنامج طرح حزمة من المعلومات عن برنامج التنمية الريفية المستدامة، وقدم تعريفًا بقطاع القيمة المضافة، والأسر المنتجة، وأبرز المستهدفات وآلية الدعم.
وحددت الأهداف الإستراتيجية للبرنامج في تنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، والإسهام في الأمن الغذائي، وتحسين دخل ومستوى معيشة صغار المزارعين، فضلًا عن الإسهام في الاستقرار الاجتماعي، وزيادة فرص العمل، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
وكانت قد عقدت ورشة عمل برنامج التنمية الريفية المستدامة "ريف" في قطاع القيمة المضافة والأسر المنتجة، بعنوان: "فرص الدعم التنموية للمزارعين وأسرهم ببرنامج التنمية الريفية".
واستهدف اللقاء المزارعين وأسرهم والجمعيات الزراعية والمزارعين والمهتمين بالتنمية الريفية.
وناقشت الورشةُ فرصَ الدعم المالي والشروطَ الخاصةَ بالقبول في برنامج الدعم "ريف"، والقطاعات المشمولة بالدعم، وكل ما يتعلق بالبرنامج، إضافة إلى شرح مفصل عن برنامج القيمة المضافة للأسر المنتجة.
وأوضحت مديرة قطاع القيمة المضافة ببرنامج "ريف"، الأهداف الرئيسية لدعم الأسر الريفية المنتجة، والتي تتمثل في توليد مشروعات صغيرة مستدامة؛ لامتلاك أجهزة وأدوات تساعد على الاستدامة وزيادة الإنتاج، والتشجيع على رفع الجودة وتحسين التصنيع والتعبئة والتغليف والتسويق، إضافة إلى رفع مشاركة المرأة والشباب في مناطق الإنتاج الريفية.
ولفتت إلى أن متطلبات التقدم للاستفادة من برنامج "ريف" تتمثل في: شهادة الأسر المنتجة، ووثيقة العمل الحر، قائلة إنها وثيقة مهمة جدًّا للحصول على الدعم، وتوفير كل الاشتراطات الصحية والفنية المطلوبة.
وقالت: إن الطلب يرفع عبر المنصة الإلكترونية، مع الالتزام بجميع الأحكام والقواعد الخاصة بهذا الدعم.
كما احتوى برنامج "دغريري" زيارة نماذج المزارع المتخصصة في إنتاج الفل والنباتات العطرية، ومزارع الفاكهة والسياحة الريفية بمحافظة القنفذة.
وزارت مها دغريري إحدى الجمعيات التعاونية بمحافظة جدة، ومركز سليسلة، أحد المراكز التابعة لجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة، ولديها اهتمامات بما يخص الأسر الفقيرة والمعاقين والأيتام؛ حيث تقوم على التنمية الشاملة في كل الفئات التي تخصهم، وتركز على المنتجات الحرفية التي أساسها من النخلة مثل السعف والسدو، كما تطور الجمعية منتجات أخرى من النخلة.
يذكر أن إنشاء مركز "سليسلة" يعود إلى عام 2005م، وهو أحدث المراكز الأربعة التابعة للجمعية الفيصلية الخيرية التي تم إنشاؤها عام 1976م.