وسط جاهزية كاملة ومتابعات من قيادات تعليم القنفذة.. "الزاحمي" يتفقد سير الاختبارات

وفي متابعة لأداء الاختبارات كذلك، قام المشرف التربوي شعلان المحمودي والمشرف التربوي حمد الناشري، بزيارة لمدرسة أبي موسى الأشعري بالقوز للاطمئنان على سير عملية الاختبارات للفصل الدراسي الثالث والاطلاع على سير أعمال الكنترول، والتأكد من توفر الأجواء الملائمة للطلاب في القاعات، وخلال الزيارة حثا الطلاب بأسلوب إيجابي، مع التحفيز على أن يبذلوا أقصى ما عندهم من جهود ومثابرة لينالوا أعلى الدرجات، متمنين لهم التوفيق والنجاح في دراستهم.