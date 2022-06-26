وسط جاهزية كاملة ومتابعات من قيادات تعليم القنفذة.. "الزاحمي" يتفقد سير الاختبارات

أدى اليوم أكثر من 60 ألف طالب وطالبة وبالتحديد (61037) طالبًا وطالبة بتعليم القنفذة اختبارات الفصل الدراسي الثالث وسط جاهزية كاملة ومتابعات من القيادات التعليمية وتوجيهات من مدير التعليم الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، والذي شدد على كامل الجاهزية من خلال تكليف لجان خاصة لمتابعة سير الاختبارات، التي تضمنت لجان الاختبارات والمتابعة الميدانية والتدقيق والدعم الفني.
كما شدد على أهمية متابعة الأعمال من خلال الرصد اليومي أولاً بأول، ومعالجة الحالات الطارئة، ومتابعة تقارير نظام نور إلكترونيًا، ومتابعة الخطة الإشرافية الميدانية لضمان تأدية الاختبارات بيسر وسهولة.
وأضاف أن اللجان المختصة لمتابعة سير الاختبارات، تسير وفق خطة مزمنة لزيارة المدارس ميدانيًا من القيادات التعليمية بأكثر من 28 زيارة، وكذا زيارات مشرفي ومشرفات الإدارة والمكاتب التعليمية التي تتجاوز 312 زيارة لمتابعة سير الاختبارات، إضافة إلى لجنة الدعم الفني، والدعم الذي يقدمه قسم التوجيه الطلابي من خلال الهاتف الإرشادي الذي يقدم الكثير من الدعم للطلبة وأولياء أمورهم ويجيب عن كثيرٍ من تساؤلاتهم.
ودعا الزاحمي أولياء الأمور وأسرهم إلى دعم أبنائهم وتحفيزهم لتحقيق أعلى الدرجات.
من جانب آخر، جهّزت المدارس منذ وقتٍ مبكّر قاعات الاختبارات ولجان الكنترول وهيأتها ونظمتها لاستقبال الطلاب والطالبات مع أول أيام الاختبارات التحريرية وسط أجواء إيجابية، وبيئة تعليمية محفزة.
وفي السياق ذاته، تفقد مدير تعليم القنفذة اليوم مكتب العرضية الجنوبية فيما قام بزيارة لمدرسة حراء بالمكتب لمتابعة سير الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث، فيما قام مدير مكتب التعليم بالقوز الدكتور حسين الحسن الناشري ومشرف الجودة وقياس الأداء الدكتور عوض الحسني لمتابعة سير الاختبارات والاطلاع على حملة مجموعة بادر طيبة التطوعية للمحافظة على الكتاب المدرسي تحت شعار معًا للمحافظة على الكتاب.
وفي متابعة لأداء الاختبارات كذلك، قام المشرف التربوي شعلان المحمودي والمشرف التربوي حمد الناشري، بزيارة لمدرسة أبي موسى الأشعري بالقوز للاطمئنان على سير عملية الاختبارات للفصل الدراسي الثالث والاطلاع على سير أعمال الكنترول، والتأكد من توفر الأجواء الملائمة للطلاب في القاعات، وخلال الزيارة حثا الطلاب بأسلوب إيجابي، مع التحفيز على أن يبذلوا أقصى ما عندهم من جهود ومثابرة لينالوا أعلى الدرجات، متمنين لهم التوفيق والنجاح في دراستهم.