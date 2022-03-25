"وش تخبي لك الظروف".. "ليالي رمضان" يعود إلى عنيزة بعد غياب

بعد توقّف دام عامين إثر تداعيات جائحة كورونا، تستعد عنيزة هذه الأيام لإطلاق النسخة الثالثة من مهرجان ليالي رمضان في الخامس من الشهر الكريم.
ويحتضن سوق الجديدة أحد أهم المواقع التجارية التاريخية بالمحافظة، المهرجان الرمضاني؛ حيث هذه البقعة التجارية المكتظة بالمتسوقين ستكون قبلة الباحثين عن المتعة والفائدة في ليالي موسم الخيرات، فقد حرصت اللجنة المنظمة على أن يكون موقع المهرجان حيوياً يحقق الهدف المنشود من فعاليات تنسجم مع روحانية الشهر.
وقد أعدّت اللجنة المنظمة كل التجهيزات لاستقبال الليالي الرمضانية بعد غيابٍ طويل، وخاصة الوجه السياحي الرمضاني بعنيزة.
وقال المشرف العام عبدالرحمن بن حمد العقيلي: "المهرجان يهدف لخلق حراك اقتصادي بتجهيز نقاط البيع للراغبين بالاستثمار والكسب؛ إضافة إلى تشجيع السياحة الداخلية وإتاحة المجال لاحتضان المواهب الشابة من الجنسين وتبني إبداعهم ومشاريعهم مع تقديم مبادرات تطوعية وهذا ينسجم مع رؤية المملكة".
واختتم: "ونظراً لما لشهر رمضان من روحانيات خاصة فقد حرصنا على توافق الفعاليات مع هذا الشهر؛ ومن ذلك فعالية المسحراتي وهو الشخص الذي كان يؤدي الدور بالتذكير بوقت السحور وإيقاظ الناس قبل صلاة الفجر، وكذلك فعالية رمضانيات وهي مسابقة حول المواقف العالقة في هذا الشهر، وفعالية "وش تخبي لك الظروف" والفوانيس السحرية والحروف ومنطقة الأطفال وغيرها".