"وش تخبي لك الظروف".. "ليالي رمضان" يعود إلى عنيزة بعد غياب

واختتم: "ونظراً لما لشهر رمضان من روحانيات خاصة فقد حرصنا على توافق الفعاليات مع هذا الشهر؛ ومن ذلك فعالية المسحراتي وهو الشخص الذي كان يؤدي الدور بالتذكير بوقت السحور وإيقاظ الناس قبل صلاة الفجر، وكذلك فعالية رمضانيات وهي مسابقة حول المواقف العالقة في هذا الشهر، وفعالية "وش تخبي لك الظروف" والفوانيس السحرية والحروف ومنطقة الأطفال وغيرها".