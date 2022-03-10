وطنيات وقصائد وأغنيات.. شاعر الوطن "صالح الشادي" يبدع بأمسية شعرية بعرعر

نظّمت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية، الأمسية الشعرية "وطنيات قصائد وأغنيات" لشاعر الوطن الدكتور صالح الشادي، وسط حضور عدد من المثقفين والمثقفات، بمسرح الغرفة التجارية بعرعر.
وقدّم "الشادي" خلال الأمسية قصائد وطنية وعرضًا مرئيًّا لتلك القصائد، مغناة لكبار فناني الوطن بأسلوب مبتكر في تزامنية جميلة بين الكلمة واللحن والغناء من أرشيفه الخاص، وقدم الأمسية عبدالله خضير العنزي.
وتأتي إقامة الأمسية الشعرية ضمن الأنشطة الثقافية والفنية التي تقدّمها جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة.
وفي نهاية الأمسية قام مدير الجمعية خلف بن حمود القاران، بتقديم درع لشاعر الأمسية الدكتور صالح الشادي ودرعين للراعي معن الشاذلي وللغرفة التجارية بالمنطقة، ثم التُقطت صورة تذكارية للضيف مع منسوبي الجمعية.