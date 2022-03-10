وطنيات وقصائد وأغنيات.. شاعر الوطن "صالح الشادي" يبدع بأمسية شعرية بعرعر

وقدّم "الشادي" خلال الأمسية قصائد وطنية وعرضًا مرئيًّا لتلك القصائد، مغناة لكبار فناني الوطن بأسلوب مبتكر في تزامنية جميلة بين الكلمة واللحن والغناء من أرشيفه الخاص، وقدم الأمسية عبدالله خضير العنزي.