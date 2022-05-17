وفد من "السعودية للقهوة" يزور هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان

وقد نوه مدير عام الهيئة إلى إطلاق الشركة السعودية للقهوة بهدف دعم منتج القهوة المحلي والارتقاء به إلى المستويات العالمية في المستقبل، وتعزيز جهود وتطوير الزراعة المستدامة في منطقة جازان، باعتبارها موطنًا رئيسًا للبن الأشهر عالميًّا.