وفد من "السعودية للقهوة" يزور هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان

استقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان المهندس ظافر بن عايض الفهاد، بمقر الهيئة، اليوم الثلاثاء؛ وفدًا من الشركة السعودية للقهوة، برئاسة عضو مجلس إدارة الشركة جوزيف رينر، والوفد المرافق له.
وشهد اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات العلاقة، وبحث سبل التعاون والشراكة بين الهيئة والشركة السعودية للقهوة، التي ستعود بالنفع على أبناء المحافظات الجبلية بمنطقة جازان.
وتمت زيارة مشاتل ومحطات التجارب الزراعية بالهيئة للاطلاع على الخدمات والاستفادة من الخبرات التي تقدمها الهيئة في مجال زراعة البن لجميع المزارعين في منطقة جازان وغيرها من المناطق الجنوبية.
وجاءت هذه الزيارة بعد إطلاق صندوق الاستثمارات العامة الشركة السعودية للقهوة خلال هذا الأسبوع الجاري.
وقد نوه مدير عام الهيئة إلى إطلاق الشركة السعودية للقهوة بهدف دعم منتج القهوة المحلي والارتقاء به إلى المستويات العالمية في المستقبل، وتعزيز جهود وتطوير الزراعة المستدامة في منطقة جازان، باعتبارها موطنًا رئيسًا للبن الأشهر عالميًّا.