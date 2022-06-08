وفد من "الغرفة" يزور موسم جدة وينوه بالفرص المتاحة للشباب والأسر المنتجة

وأشاد بعمل السواعد الوطنية في خدمة أكثر من ثلاثة ملايين زائر منذ انطلاقة الموسم، إضافة لتنوع الفعاليات، وتعدد الخيارات أمام الجمهور، وتعزيز الشراكة بين القطاعات الحكومية لدعم صناعة الترفيه في المملكة كوجهة عالمية، لما تمتلكه من مقومات سياحية وثقافية وتاريخية وحضارية.