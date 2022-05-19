وفد من جمعيتَيْ "تنومة" و"النماص" يشيد بدور لجنة الأفلاج الاجتماعي

تصوير: يزيد آل زعير: زار وفد من جمعيتي التنمية الاجتماعية بمحافظتي تنومة والنماص، اليوم الخميس، لجنة تنمية الأفلاج.
جاء ذلك للاطلاع على برامج اللجنة الاجتماعية ومناشطها التثقيفية والتوعوية التي تقدمها لخدمة شتى شرائح المجتمع.
وتجول الوفد في أرجاء المبنى ووقف على القاعات التدريبية والصالات الرياضية كذلك، واطلع على طبيعة العمل في اللجنة وكيفية التعامل مع الزوار وما تقدمه اللجنة لهم.
وأكد الوفد الزائر من جمعيتي النماص وتنومة، أن لجنة تنمية الأفلاج تعتبر أنموذجًا يحتذى به على مستوى المملكة.
ولفت أعضاء الوفد إلى أن لزيارة بتوصية خبراء وداعمين بزيارة هذا الصرح الاجتماعي للوقوف عن كثب على ما تقوم به من برامج وملتقيات وأنشطة والاستفادة منها، مقدرين في الوقت نفسه حسن الاستقبال وشاكرين كرم الضيافة.
وكانت لجنة الأفلاج قد شهدت زيارة نحو 100 جمعية ولجنة اجتماعية من مناطق ومحافظات المملكة للاستفادة مما تقدمه للمجتمع من برامج متنوعة كانت محل اهتمام المسؤولين وخبراء العمل الاجتماعي والداعمين للقطاع الثالث.