وفد من جمعيتَيْ "تنومة" و"النماص" يشيد بدور لجنة الأفلاج الاجتماعي

ولفت أعضاء الوفد إلى أن لزيارة بتوصية خبراء وداعمين بزيارة هذا الصرح الاجتماعي للوقوف عن كثب على ما تقوم به من برامج وملتقيات وأنشطة والاستفادة منها، مقدرين في الوقت نفسه حسن الاستقبال وشاكرين كرم الضيافة.