"وقار" تفتح ذراعيها لكبار السن في "لمسة وفاء".. مبادرة وهدايا ومساندة

وتلخّصت "المشاركة" بركنٍ تعريفيٍ تَضمّن التعريف بمفهوم الخدمة الاجتماعية ودور الأخصائي الاجتماعي بمجال رعاية كبار السن، ومساعدتهم بالاندماج في محيطهم الاجتماعي، وعدم الانعزال عن المحيطين بهم، بالإضافة للتعريف بالجمعية ودورها الريادي في مساندة كبار السن، كما وُزِّعت على كبار السن والزوار الهدايا وكتيبات للتعريف بخدمات الجمعية وأهدافها.