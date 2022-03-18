"وقار" تفتح ذراعيها لكبار السن في "لمسة وفاء".. مبادرة وهدايا ومساندة

تزامنًا مع اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية، شاركت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار"، بمبادرة "لمسة وفاء"، التي نظّمها قسم الخدمة الاجتماعية الطبية بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز.
وتلخّصت "المشاركة" بركنٍ تعريفيٍ تَضمّن التعريف بمفهوم الخدمة الاجتماعية ودور الأخصائي الاجتماعي بمجال رعاية كبار السن، ومساعدتهم بالاندماج في محيطهم الاجتماعي، وعدم الانعزال عن المحيطين بهم، بالإضافة للتعريف بالجمعية ودورها الريادي في مساندة كبار السن، كما وُزِّعت على كبار السن والزوار الهدايا وكتيبات للتعريف بخدمات الجمعية وأهدافها.
وقدّمت جمعية "وقار" شكرها لطالبات الخدمة الاجتماعية بجامعة الأميرة نورة على جميل المبادرة الإنسانية، وقيامهن بالدور والمسؤولية المجتمعية تجاه أفراد المجتمع من خلال المبادرات والحملات الإنسانية والاجتماعية والثقافية التي تمد جسور التواصل بين كبار السن وأفراد المجتمع.