"وقار" تنظم مبادرة توعويةً تثقيفية بإحدى مدارس الرياض

نظّمت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار"، مبادرةً توعويةً تثقيفية؛ بغرض التوعية والإرشاد بفنون ومهارات التعامل مع كبار السن.

ونُفذت المبادرة في مدارس المستقبل النموذجية الأهلية بالرياض، ضمن مبادرات "وقار" المجتمعية، وتمثلت المشاركة في عرض توعوي تثقيفي للطالبات بحقوق كبار السن وكيفية التعامل معهم، وإرشادهن بالفنون والمهارات للتعامل معهم.

وتضمنت المبادرة جانب سرد قصص لتذكيرهن بأهمية رعاية مَن لديهم من كبار السن، وحتى لا تبعدهن مشاغل الحياة عنهم وعن رعايتهم والاهتمام بهم.. وعدد من المسابقات والهدايا لكبار السن.

وشاركت جمعية "وقار" بركن خاص للتعريف بالجمعية ودورها الريادي في مساندة كبار السن، بالإضافة إلى توعية الطالبات بحقوق كبار السن وطرق التعامل معهم، كما وزعت كتيبات للتعريف بخدمات الجمعية وأهدافها.

وأكدت "وقار" أن أهمية مشاركة الجمعية ووجودها في إطلاق هذه المبادرات، تنبع من باب أداء الدور الاجتماعي والتوعوي الذي تقوم به؛ لافتة إلى أن هذه المشاركة جاءت لتعزيز الشراكات المجتمعية مع القطاع التعليمي والجهات المعنية بالنشاط الاجتماعي والعمل الخيري.

وقدّمت جمعية "وقار" شكرها لإدارة مدارس المستقبل النموذجية الأهلية المستضيفة؛ لإتاحة الفرصة لتنفيذ مثـل هذه المبادرات المجتمعية، وفريق طالبات الخدمة الاجتماعية بجامعة الأميرة نورة، على جميل المبادرة الإنسانية، وقيامهن بالدور والمسؤولية المجتمعية تجاه أفراد المجتمع من خلال المبادرات والحملات الإنسانية والاجتماعية والثقافية التي تمد جسور التواصل بين كبار السن وأفراد المجتمع.