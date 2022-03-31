وقف "آل حسين" وجمعية "إرواء" يوقعان اتفاقية لتطوير خدمات المياه الصالحة للشرب

وقع وقف ديوانية آل حسين التاريخية وجمعية إرواء الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب؛ اتفاقية تهدف لتطوير الخدمات الخيرية المقدمة في مجالات المياه الصالحة للشرب، وذلك بتقديم الخدمات اللوجستية في جوانب التوعية والتثقيف والدعم الإعلامي، وبما يحقق التوعية الصحيحة في استخدامات المياه والمحافظة عليها كأحد روافد التنمية للمحافظة على بيئة مائية نقية وصالحة للاستخدامات.