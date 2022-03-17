وكيل إمارة الرياض يرفع التهنئة للقيادة بنجاح الفحوص الطبية لخادم الحرمين

رفع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - عقب مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد أن أجرى بعض الفحوص الطبية التي تكللت -ولله الحمد- بالنجاح، سائلاً الله عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية ويديمه ذخرًا للإسلام والمسلمين.