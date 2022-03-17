وكيل إمارة الرياض يرفع التهنئة للقيادة بنجاح الفحوص الطبية لخادم الحرمين

رفع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - عقب مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد أن أجرى بعض الفحوص الطبية التي تكللت -ولله الحمد- بالنجاح، سائلاً الله عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية ويديمه ذخرًا للإسلام والمسلمين.
كما رفع الدكتور "السديري" التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة نجاح الفحوص الطبية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله , سائلاً المولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد موفور الصحة والعافية.