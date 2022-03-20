وكيل إمارة تبوك يدشن فعاليات أسبوع البيئة بالمنطقة

وأشار إلى أن فعاليات أسبوع البيئة بالمنطقة يتخللها العديد من المحاضرات عن بعد، يشترك في تقديمها عدد من المختصين والمهتمين بالبيئة، بالإضافة إلى إقامة عدد من الأنشطة الميدانية في مدينة تبوك والمحافظات التابعة لها، تشمل التشجير في عدة مواقع وحملات تنظيف الشواطئ.