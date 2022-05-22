وكيل "جامعة الملك سعود" يشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية لعام 1443هـ

وفي كلمته ضمن فقرات الحفل، أشاد عميد شؤون الطلاب الدكتور علي بن كناخر الدلبحي، بالمنجزات النوعية التي حصلت عليها عمادة شؤون الطلاب من فعاليات ومبادرات ومسابقات ومعارض واتفاقيات، حيث نفذت العمادة بكوادرها وطلابها وطالباتها ما يزيد عن 1600 فعالية وأكثر من 1670مبادرة تطوعية، وما يفوق 260 ساعة تطوعية في جميع المجالات والأنشطة، نفذها ما يزيد عن 10 آلاف متطوع ومتطوعة، كذلك تحقيق المراكز الأولى في عدة منجزات رياضية حاز عليها طلاب وطالبات الجامعة في عدة بطولات مختلفة، وإقامة ما يزيد عن 20 معرضاً لتفعيل المناسبات المتنوعة، وعقد ما يربو عن خمس اتفاقيات وشراكات مع مؤسسات وجمعيات مختلفة المجالات، وتدشين خمس فرق طلابية جديدة واستديو للإبداع وفريق الجوالة للطالبات، ومعرض عطاء التاريخي.