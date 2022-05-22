وكيل "جامعة الملك سعود" يشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية لعام 1443هـ

برعاية رئيس الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، شهد وكيل الجامعة الدكتور عبدالله بن سلمان السلمان، وبحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد بن صالح النمي، حفل ختام الأنشطة الطلابية لعام 1443والذي نظمته عمادة شؤون الطلاب بقاعة الشيخ حمد الجاسر، ظهر اليوم وحضره وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة ووكيلات الكليات ورؤساء الأقسام.
وفي كلمته ضمن فقرات الحفل، أشاد عميد شؤون الطلاب الدكتور علي بن كناخر الدلبحي، بالمنجزات النوعية التي حصلت عليها عمادة شؤون الطلاب من فعاليات ومبادرات ومسابقات ومعارض واتفاقيات، حيث نفذت العمادة بكوادرها وطلابها وطالباتها ما يزيد عن 1600 فعالية وأكثر من 1670مبادرة تطوعية، وما يفوق 260 ساعة تطوعية في جميع المجالات والأنشطة، نفذها ما يزيد عن 10 آلاف متطوع ومتطوعة، كذلك تحقيق المراكز الأولى في عدة منجزات رياضية حاز عليها طلاب وطالبات الجامعة في عدة بطولات مختلفة، وإقامة ما يزيد عن 20 معرضاً لتفعيل المناسبات المتنوعة، وعقد ما يربو عن خمس اتفاقيات وشراكات مع مؤسسات وجمعيات مختلفة المجالات، وتدشين خمس فرق طلابية جديدة واستديو للإبداع وفريق الجوالة للطالبات، ومعرض عطاء التاريخي.
كما أشاد بالدعم المادي والمعنوي الذي تحظى به عمادة شؤون الطلاب من معالي رئيس الجامعة ومختلف وحدات الجامعة، والذي ساهم في هذا الحراك الطلابي الضخم، وكان سبباً في صناعة طلبة مميزين طموحهم الإبداعي يصل عنان السماء.
بعد ذلك بدأ تكريم الأبطال المتميزين من طلابٍ وطالبات، حيث كرم وكيل الجامعة الدكتور عبدالله بن سلمان السلمان الأنشطة الطلابية بكلية المجتمع لحصولها على قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل عمل تطوعي، ثم تكريم الفريق الفائز في منافسة التحكيم التجارية الطلابية النسخة الدولية من كلية الحقوق والعلوم السياسية، تلاه تكريم أفضل الأندية الطلابية وأفضل مبادرات لبرنامج الشراكة الطلابية لذلك العام.
وتم تكريم الجهات الراعية للحفل، وهم الراعي الذهبي بنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، والراعي الفضي شركة آفاق نجد وشركة إدفوي، وشريك النجاح معهد الإدارة العامة، وتلا ذلك تكريم الفائزين في الملتقى العلمي لطلبة الجامعة للبحث والابتكار والموهبة في نسخته الثانية عشرة، وتكريم الحاصلين على لقب الطالب المثالي لهذا العام على مستوى الكليات وأعلن سعادة وكيل الجامعة أسماء الطلبة المثاليين على مستوى الجامعة.
وفي نهاية الحفل، افتتح وكيل الجامعة الدكتور عبدالله بن سلمان السلمان المعرض المصاحب في البهو الرئيس للجامعة، والذي ضم العديد من الأركان، وتم فيه تدشين الأندية الطلابية الجديدة التي تواكب توجه الجامعة في الاستثمار في الطلبة وتنمية روح الإنجاز والمبادرات وصقل المواهب والإبداعات. كما حضر الحفل عدد من المنسوبين والمنسوبات وطلبة الجامعة وأولياء الأمور وزيارة المعرض المصاحب.